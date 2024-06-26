«نيو لوك» أحمد عز من كواليس تصوير فيلم فرقة الموت (صورة)

خطفت صورة النجم أحمد عز في كواليس فيلم «فرقة الموت» أنظار رواد السوشيال وهو، الفيلم المقرر أن يستكمل عز تصويره في سبتمبر المُقبل.

قال مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن»، إن أحمد عز انتهى من تصوير 4 أسابيع من فرقة الموت ويتبقى له تصوير 4 أسابيع أخرى، بخلاف المشاهد المقرر أن يتم تصويرها خارج مصر.

أحداث فيلم فرقة الموت

تدور أحداث فيلم فرقة الموت حول الضابط عمر، الذي يتم تكليفه بمهمة القبض على خُط الصعيد، فتشتعل الأحداث ويدخل في صراعات طويلة مليئة بالتشويق والإثارة والأكشن.

أبطال فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز ومنة شلبي وآسر ياسين وأمينة خليل، والفنان الكبير محمود حميدة، تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وذلك حسب تصريحات المنتج هاني عبدالله.

وشارك أحمد عز في موسم عيد الأضحى السينمائي، بفيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث والذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وحقق رقمًا قياسيًا في السينما المصرية، حيث تخطت إيراداته 175 مليون جنية، وهو الفيلم الذي يكتبه صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.