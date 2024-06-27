الفنان أحمد عز عن ذكرى «30 يونيو»: ربنا يديم على مصر الأمان

هنأ الفنان أحمد عز الشعب المصري بذكرى حلول ثورة 30 يونيو المجيدة التي أطاحت بنظام حكم الإخوان من مصر.

وقال عز في تصريح خاص لـ«الوطن»: «ربنا يديم على مصر الأمان ونبقى دائما يد واحدة متجمعة على حب بلدنا».

وكانت آخر أعمال أحمد عز السينمائية فيلم ولاد رزق 3، المطروح في دور العرض السينمائي ضمن موسم عيد الأضحى، والذي حقق أرقاما قياسية بعد تجاوزه حاجز الـ170 مليون جنيه بعد 13 يوما من طرحه بالسينمات المصرية، وذلك وفقا لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي في البيانات اليومية الصادرة منه بالإيرادات.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشارك أحمد عز في بطولة فيلم ولاد رزق 3، كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، فيدرا، رزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.