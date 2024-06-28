«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية كبرى إلى المناطق النائية بالرياض

انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من المسجد الكبير بقرية أبو سعيد الكبير، التابع لإدارة أوقاف الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إلى المناطق النائية بمركز ومدينة الرياض، برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إطلاق قافلة دعوية كبرى إلى الرياض

شارك في القافلة الدعوية، الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد عوض حسانين، مدير إدارة الرياض شرق، وعدد من الأئمة والخطباء.

ونظّم القائمون على القافلة بعض الأنشطة الدعوية المهمة، منها عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بالمسجد الكبير بقرية أبو سعيد، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد أبو سعيد، كما عُقد لقاء الجمعة للطفل بالمسجد الكبير بقرية أبو سعيد، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز وشهادات التقدير تحفيزاً لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.

وجرى أيضًا عقد درس للسيدات عقب صلاة الجمعة بعنوان الوعي الرشيد وأثره في بناء المجتمع بالمسجد الكبير بقرية فرج الكبرى، كما تم عمل مقرأة لهن بالمسجد بمعرفة الواعظة لبنى عبدالعزيز محمد عبدالحميد، وقد قام جميع أعضاء القافلة الدعوية المباركة بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان «قوة الأوطان».

التزام المساجد بالخطبة الموحدة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، وكذلك بالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.