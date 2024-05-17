دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة

يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة وعلى المسلم الحرص على ترديد دعاء يوم الجمعة لساعة الاستجابة التي فيه واغتنام هذا الوقت في التقرب إلى الله.

دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة

وحول دعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة، يمكن تريد أدعية عدة في هذا اليوم، حيث أوضحت دار الإفتاء، أنّه لا توجد صيغة ثابتة للدعاء، لكن يمكن للعبد أن يطلب من ربه ما يريد لأن في يوم الجمعة ساعة استجابة، وفي السطور التالية نستعرض بعض الصيغ التي يمكن الدعاء بها:

«اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مُضلِّين، وغير مفتونين، اللهم أظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك».

«اللّهم لك أسلمنا، وبك آمنّا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم».

دعاء يوم الجمعة مكتوب

ولدعاء يوم الجمعة ساعة الاستجابة ردد «اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوّتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم مع صباح هذه الجمعة المباركة، سهِّل لنا ولأحبّتنا أيامنا المقبلة، وابعث لنا فيه كلّ خير، وأبعد عنّا ما يؤذينا واحفظنا ومن نحبّ من كل مكروه».

«اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا نسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

«اللهمّ في هذا اليوم المبارك اجعله لأعز الناس عندنا يوماً مباركاً فيه الدعوة لا تُردّ، وامنحهم رِزقاً لا يُعدّ، وافتح لهم باباً إلى الجنة لا يُسَدّ، واحشرهم في زمرة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم».

وحول دعاء يوم الجمعة ساعة استجابة يمكن ترديد «اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير».