دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق من الأمور التي تهم كثيرا من الناس في هذا اليوم المبارك، إذ أن ساعة الإجابة يوم الجمعة من الأمور التي يتحراها كل مسلم في هذا اليوم.

ووردت عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة، ولكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق

وأجمع العلماء أنه لا يوجد دعاء محدد في ساعة الإجابة يوم الجمعة، إذ أن هذه الساعة من الساعات المباركة التي يستحب للمسلم فيها الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله وطلب الرزق وقد تكون هي الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء، ومن صيغ دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق:

-اللهم يا مُسبب الأسباب ويا مُعطي الرزق، ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا يكون بركة في حياتي وحياة أسرتي، يا كريم يا رحيم، اجعل الرزق يتدفق إليَّ بسخاء وسهولة.

- اللهم يا مُفرج الكرب، افتح لي أبواب الرزق واجعل لي ولأهلي في كل يوم نصيبًا من رزقك الوفير، يا حي يا قيوم، اكتب لي الرزق الكافي والوفير، واجعلني دائمًا من الشاكرين لك.

- «اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».

- «اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

- «اللَّهمَّ ربَّ السَّماواتِ وربَّ الأرضِ، وربَّ كلِّ شيءٍ، فالقَ الحبِّ والنَّوَى، مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ، أعِذْني من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ، أنت آخِذٌ بناصيتِه، أنت الأوَّلُ فليس قبلك شيءٌ، وأنت الباطنُ فليس دونك شيءٌ، وأنت الظَّاهرُ فليس فوقك شيءٌ، اقْضِ عنِّي الدَّينَ وأغْنِني من الفقرِ».

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق:

- اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

- اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك شكراً كثيراً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم ارزقنا رزقا حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

- اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.