محافظ بني سويف يوجه بتوفير الرعاية الصحية لسيدة من ذوي الهمم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لمدير فرع التأمين الصحي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الرعاية الطبية، لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء بني سويف، والتي تم تداول حالتها الإنسانية والصحية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأنها تعاني من ظروف صحية حرجة.

إرسال فريق طبي لفحص حالة السيدة

ومن جانبه أكد مدير عام التأمين الصحي في بني سويف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، على التواصل مع الحالة وارسال فريق طبي لبحث الحالة الصحية للسيدة التي تدعى زكية وشهرتها «نورا»، والتي بحسب إفادة أسرتها تعاني من مرض هشاشة العظام المعروف بالعظام الزجاجي بالإضافة إلى مشكلات صحية بالرئة أدت صعوبة التنفس واستخدام التنفس الصناعي .

يشار إلى أن الحالة المصابة بحسب افادة أسرتها، حاصلة على بكالوريوس تجارة وماجيستير إدارة أعمال، وقد أصيبت بالمرض منذ طفولتها ، لكن منذ ما يقرب من 4 سنوات، بدأت تظهر آلام وتداعيات المرض عليها، مما أفقدها القدرة على الحركة، وبدأت تعاني من صعوبة في التنفس، وتلتمس عرضها على متخصصين لبحث حالتها وتوفير ما يمكن من علاج حيال معاناتها من التواء العمود الفقري وليونة العظام، وجاري التعامل مع الحالة من قبل فرع التأمين الصحي في المحافظة .