مشهد إنساني بين شاب وحاج من ذوي الهمم.. ماذا حدث؟

مشهد إنساني، جذب أنظار زوار بيت الله الحرام، ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر أحد شباب الأمن وسط بلاط الحرم، وهو يحمل رجلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وساعده على رمي الجمرات خلال تأدية مناسك الحج.

مساعدة شخص من ذوي الهمم في رمي الجمرات

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوان، ظهر خلاله أحد أفراد الأمن في الحرم المكي، وهو يحمل شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضعه على كرسيه المتحرك، بعد أن قام بمساعدته في رمي الجمرات، ومن ثم ألبسه الحذاء، وسط حالة من الفرح والامتنان من الشخص «ذوي الهمم»، الذي أبدى رد فعل سعيدا للغاية، إذ قبَّل يد الشاب وشكره على المساعدة، فما كان من الأخير سوى تقبيل رأس الحاج.

لاقى مقطع الفيديو المتداول رواجًا كبيرًا، على مختلف وسائل التواصل، وانهالت التعليقات المشجعة والممتنة لهذا العمل وإدخال الفرح والسعادة على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبدى الآلاف من الرواد إعجابهم الشديد بسلوك فرد الأمن، وأشادوا بما قام به من جبر لخاطر هذا الحاج، الذي قطع آلاف الأميال لتأدية فريضة الحج.

الإشادة بعمل الشاب في مساعدة حاج

وجاءت التعليقات التي أشادت وأثنت على ما قام به الشاب: «جزاكم الله كل خير عن كل شخص ساعدته وفرحتوه في الحج يا رب.. جبر الخواطر على الله»، «ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويحفظ على فرحة الحج»، «جبر الخواطر على الله.. ربنا يجبر بخاطرك»، «جزاك الله خير الجزاء والعمل»، «مشهد رائع وعمل أروع في هذه الأيام المباركة».