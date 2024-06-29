شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار؛ إذ سجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر 12.81 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت، في البنك المركزي المصري، 12.81 جنيه للبيع، و12.78 للشراء جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 12.81 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت، في بنك مصر، 12.81 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت، في بنك الإسكندرية، 12.81 جنيه للبيع، و12.78 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وجاء سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك القاهرة، بنحو 12.81 جنيه للبيع، وللشراء 12.79 جنيه.