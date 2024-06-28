شروط وظائف بنك مصر 2024 في مجال التسويق.. اعرف طريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في مجال التسويق لبنك مصر، إذ يحرص البنك على توفير فرص عملٍ للشباب من الحاصلين على مؤهلاتٍ دراسيّةٍ مُناسبة مثل خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات، وما يُعادلها من شهادات.

وأوضح البنك، في إعلانه، عن الوظائف الفتاصيل الخاصة بها، ونُوضّح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة كافة، ومسؤوليات العمل وكيفية التقديم لوظائف بنك مصر 2024، والتي تأتي كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

- الإشراف على فريق أو مشروع ودعم المديرين والمديرين التنفيذيين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

- التسويق للبنك وتحقيق نتائج رابحة.

- تقديم التقارير المباشرة إلى مدير التسويق الذي يعتني بجميع خطط التسويق لبنك مصر.

- العمل كوصي حقيقي لـ العلامة التجارية مع أصحاب المصلحة لضمان التوافق الكامل مع أي خطط وحملات سيتم تسليمها في الوقت المحدد وبالكامل.

- قيادة تخطيط وتنفيذ الحملات التسويقية الكبرى وتعزيز بيئة عمل تعاونية وعالية الأداء.

- التطوير والحفاظ على علاقة استراتيجية قوية.

- تحليل اتجاهات السوق والمنافسين لتحديد فرص السوق.

- كتابة ملخص إعلاني والتعامل مع جميع الاتصالات مع وكالات الإعلان.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر حاصلًا على درجة البكالوريوس في التسويق أو المجال ذي الصلة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 6-8 سنوات في مجالٍ مماثلٍ أو خدمة العملاء في وكالة الإعلان.

- يجب أن يكون على دراية بأحدث تقنيات وأدوات التسويق.

- أن يكون لديه مهارات العرض والتواصل القوية.

وعلى الراغبين في التقديم لـ وظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.