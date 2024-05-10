خطبة الجمعة القادمة.. واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان «واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة»، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

خطبة الجمعة القادمة

وقال مختار جمعة في منشور عبر صفحته الشخصية: «واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة موضوع خطبة الجمعة القادمة كما أكدت وزارة الأوقاف أن على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة القادمة نصا أو مضمونا على أقل تقدير،وألا يزيد أداء الحطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

خطة الإحلال والتجديد

وأضاف جمعة أنه في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء بيان سماحة الإسلام ويُسر تشريعاته، يسرنا أن ننشر موضوع خطبة الجمعة القادمة 17 مايو 2024م ، تحت عنوان: "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة" .

حق الانتفاع بالأماكن العامة

وأكد أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة عظيم، ومسئوليتنا نحوها كبيرة؛ ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكًا لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعددًا من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله، كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة ونحو ذلك، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعًا؛ لأنها لنا جميعًا، على أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة لا يقف عند حدود المحافظة عليها فحسب، بل يمتد إلى العمل على تنميتها، والإسهام في تطويرها، كما أن علينا أن نتحلى في الأماكن العامة بكل القيم الإنسانية الراقية.