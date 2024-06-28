موعد شهر رمضان 2025.. «الحسابات الفلكية» توضح

يترقب العديد من المسلمين تحديد موعد شهر رمضان 2025، حيث أداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله من خلال العبادات المتعددة في الشهر الكريم، بالتزامن قرب الاحتفال برأس السنة الهجرية خلال الأيام المقبلة.

موعد شهر رمضان 2025

وتحدد دار الإفتاء موعد شهر رمضان 2025 من خلال استطلاع الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446، الموافق 28 فبراير 2025 معتمدة على اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن موعد رمضان 2025 يأتي في أول شهر مارس من عام 2025، وذلك وفقا لحسابات مبدئية.

رأس السنة الهجرية

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 الموافق 5 يوليو 2024 ميلاديا من خلال اللجان الشرعية ليكون بداية شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1446 السبت 6 يوليو 2024 ميلاديا في حال ثبوت الرؤية.

ويعد شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام، إذ يُؤدّي فيه المسلمون فريضة الصوم، ويتقرّبون إلى الله تعالى بشتّى الطرق، كما يعد ركنًا من أركان الإسلام، وفرضًا على كلّ مسلم قادر على الصوم، فمن لم يصم وجب عليه القضاء، إلا في حالات مُحدّدة مثل المرض أو الشيخوخة، حيث يؤدي المسلم الفدية بدلًا عن الصوم