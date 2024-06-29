فتح باب التقديم على مدارس التمريض اليوم.. الشروط والأوراق المطلوبة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بداية من اليوم السبت، ولمدة أسبوع حتى 5 يوليو المقبل.

وأوضحت «تعليم القاهرة»: يشترط في التقديم حد أدنى 250 درجة، ويتم إتاحة التقديم الإلكتروني أمام الطلاب ويشترط كتابة البيانات المطلوبة من الشهادة الإعدادية، ويكون الطالب من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، كتابة الاسم رباعي، عنوان السكن الحالي، الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، الحصول على الشهادة الإعدادية في نفس العام، رقم تليفون الطالبة، رقم تليفون ولي الأمر، شهادة حسن السير والسلوك، الجنسية مصري، ويتم التقديم من هنا

ضوابط التقديم على تمريض

وأشارت إلى أنه في حالة عدم حصول الطالبة على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة يجب إحضار ولي الأمر أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق أو شهادة ميلاد الطالبة.

مستندات مطلوبة

ومن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على مدرسة التمريض ما يلي:

- صورة شخصية

- صورة الشهادة الإعدادية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شهادة الميلاد

- بيان درجات

- إيصال مرافق لولي الأمر