«أبو شقة»: ثورة 30 يونيو أول طوبة في بنيان الجمهوريه الجديدة

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً بأنها فرقت بين الحق والباطل، وأول خطوة في تاريخ مصر الحديث وأول طوبة في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة للمصريين لمواجهة التحديات.

إجهاض المخططات الخارجية

وأضاف «أبو شقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن ما قام به الرئيس السيسي من إجهاض لمخططات دولية كانت تهدف إلى تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها، حُفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع حافظ على وطنه، وستظل مواقف هذا البطل المصري تُدرس، ورسخت معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.

ثورة 30 يونيو ملهمة للشعوب

وتابع أن 30 يونيو أصبحت ملهمة للشعوب التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار، ومسار إعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوة الشعب مع جيشه للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.

وبين كيل الشيوخ أن ما حدث من إنجازات وتنمية حقيقية على أرض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية، وكانت تحتاج إلى مئات السنين، تم بناؤها في مدة قصيرة، لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصية على كل معتد.

وطالب في ذكرى ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي لم تنجح منذ 11 عامًا، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقة في عنان السماء وستقهر المستحيل.