النائب عادل ناصر: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول

وجّه النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الجيزة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن تلك الثورة جاءت لتجسد إرادة المصريين أمام العالم، ودشنت في الوقت ذاته قواعد الجمهورية الجديدة.

مسيرة التنمية الحقيقية

أشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان، إلى أن ثورة 30 يونيو 2013 أنقذت مصر من مصير مجهول على يد جماعات لا تنتمي بأي حال للهوية المصرية، مؤكدًا أن تلك الثورة كانت بداية مسيرة التنمية الحقيقية في مصر، بفضل التلاحم الراسخ بين كافة فئات الشعب المصري وقواته المسلحة.

أهم ملامح نجاح ثورة 30 يونيو

أوضح «ناصر»، أن من أهم ملامح نجاح ثورة الثلاثين من يونيو تلك الخطوات الواثقة في مسيرة التنمية، والتي تكشفها من المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر في غضون 10 سنوات، كفيلة جميعها بتأمين مستقبل أبنائنا وأحفادنا، خاصة أن غالبيتها يتعلق بالبنى التحتية لكافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، الأمر الذي عزز ولا يزال مكانة مصر الاقتصادية على المستوى العالمي.