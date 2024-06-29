4 حلول ذكية لإنجاز المعاملات في الشهر العقاري .. محام يوضح

أتاحت وزارة العدل العديد من الخدمات المميكنة؛ للتسهيل على المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، وذلك رغبة من الدولة في التوجه نحو الرقمنة وإلغاء المعاملات الورقية.

وتعليقًا على ذلك، قال رجب البياع المحامي، إنّ هناك عدة حلول طرحتها وزارة العدل، خلال خطتها للتحول للرقمنة والحلول الذكية في إنجاز المعاملات للمواطنين، أولها منصة مصر الرقمية حيث مكنت الأفراد من الوصول إلى أكثر من 22 خدمة مختلفة، تشمل 16 خدمة توثيق و6 خدمات تسجيل، كل ذلك بغية التسهيل على المواطنين.

تطبيق ارغب في عمل توكيل

وأضاف «البياع» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت أيضًا تطبيق أرغب في عمل توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وهو تطبيق ذكي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ويوفر هذا التطبيق خرائط وقوائم بأقرب فروع مكاتب التوثيق عن طريق نظام تحديد المواقع (GPS)، كما يسمح بحجز مواعيد لتحرير المعاملات، ويقدم معلومات عن المستندات المطلوبة وأسعار الخدمات لكل معاملة.

خدمات الشهر العقاري المميكن

وأوضح المحام أن هناك خدمات الشهر العقاري المميكن، التي تمنح الأفراد إمكانية تحرير معاملات التوثيق إلكترونيًا، دون الحاجة لاستخدام نماذج محددة، بحيث يقوم صاحب الطلب بكتابة جميع بيانات أطراف المعاملة والنص المطلوب على الموقع الإلكتروني للشهر العقاري، أو منصة مصر الرقمية أو من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

يجري بعدها إصدار رقم كودي يحتفظ به صاحب الشأن، ويتوجه المتقدم إلى أقرب مصلحة شهر عقاري أو أي من فروع الشهر العقاري، والتوثيق في المولات لاستصدار توكيله الذي حرره بنفسه.

سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة

وأستكمل، بالإضافة إلى خدمة سيارات الشهر العقاري والتوثيق المتنقلة؛ لإنهاء المعاملات بكفاءة وسرعة، مما يخفف الزحام في الفروع ويسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم.