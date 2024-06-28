الزمالك يصدر بيانا بشأن مباراة سيراميكا بعد الاستجابة لبعض مطالبه

يُصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، التي من المقرر أن تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساء غد السبت.

الزمالك يخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن مجلس إدارة الزمالك، سيصدر بيانا خلال الساعات القليلة المقبلة، للإعلان عن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري، بعد تنفيذ بعض المطالب التي أصدرها النادي عقب مباراة المصري البورسعيدي في المسابقة».