«القاهرة للدراسات»: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت 41 مليار دولار

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي غدا، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد أهم شريك تجاري لمصر، إذ أن 25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع الاتحاد الأوروبي، وهناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الأوروبية بمصر تجاوز 8.2 مليار دولار خلال عام 2023.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة دي إم سي، أن دول الاتحاد الأوروبي تأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، ومؤتمر الاستثمار يأتي كجزء من الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين الجانبين، والتي بدأت منذ عام 2001 باتفاقية مبدأية للشراكة الاقتصادية، ودخلت حيز التنفيذ في 2004، لكن بحيز ضيق وعلى بعض السلع خاصة السيارات وتخفيض متعدد لها للجمارك الخاصة بها حتى تصل إلى صفر.

وأشار إلى أن الاتفاقية بدأت بالتفاعل بشكل أكبر منذ عام 2022، من خلال توقيع مصر على اتفاقية أولوية الشراكة الاقتصادية المصرية والأوروبية، والتي بمقتضاها تعاونت القاهرة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية تمويل لمشروعات ومنح في حدود 7.4 مليار دولار.