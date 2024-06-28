مصر تفوز ببطولة أفريقيا للدراجات الباراليمبية برصيد 37 ميدالية

اختتمت منافسات بطولة أفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق، التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 26 حتى 28 يونيو الجاري، تحت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 55 لاعبا يمثلون 6 دول، هي مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس، ونيجيريا، والسنغال.

وفازت مصر بالبطولة برصيد 37 ميدالية متنوعة، في سباقات المضمار والطريق.

منافسات اليوم الختامي

وشهدت منافسات اليوم الختامي للبطولة، إقامة سباقات الطريق، التي أقيمت بطريق القطامية، وحصد منتخب مصر لقب بطولة الطريق بإجمالي 16 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و4 برونزية.

فيما حصد منتخب كينيا 9 ميداليات بواقع 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية واحدة، وفاز السنغال بـ4 ذهبيات، وفضيتين، وتوج منتخب المغرب بـ4 ذهبيات، وحصد منتخب موريشيوس فضية واحدة، وتوج نيجيريا بميدالية برونزية واحدة.

واختتمت أمس منافسات سباقات المضمار، التي حقق منتخب مصر فيها الصدارة بمجموع 21 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و9 فضيات وميداليتين برونزيتين.

وبذلك توج منتخب مصر بلقب بطولة أفريقيا الباراليمبية لدراجات المضمار والطريق، بمجموع 37 ميدالية متنوعة، بواقع 15 ذهبية، و16 فضية، و6 برونزيات.

وشهدت البطولة منافسات قوية، وأشاد رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة بمستوى المنافسات والمستوى التنظيمي المميز الذي شهدته البطولة، والذي أكد ريادة مصر وتميزها في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية القارية والدولية.

المنافسات القوية والمستوى التنظيمي

من جانبه، أعرب الدكتور وجيه عزام، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، النائب الأول لرئيس الاتحادين الدولي والعربي، عن سعادته بنجاح البطولة، وإشادة جميع المشاركين بالمنافسات القوية والمستوى التنظيمي.

وأشار «عزام» إلى أن البطولة جاءت ضمن سلسلة بطولات مميزة، نظمها الاتحاد الأفريقي للدراجات في الفترة الماضية، عكست جميعها تطور رياضة الدراجات وزيادة قاعدة المشاركين على مستوى القارة السمراء، وفي ظل الدولة للدراجات، خاصة البارالمبية واهتمام القيادة السياسية، ما انعكس على نجاح التنظيم وتتويج المصريين بالبطولات.

كما أعرب محمد إبراهيم، مدرب منتخب مصر، عن سعادته بنتائج لاعبي المنتخب في البطولة، ونجاحهم في حصد لقبها، مشيرا إلى أن إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة في مصر كان فرصة جيدة لاختبار قدرات العديد من اللاعبين، الذين شاركوا في البطولة، مشيرا إلى أنهم سيشكلون نواة لجيل مميز من لاعبي الدراجات الباراليمبيين في المرحلة المقبلة، للمنافسة في البطولات العالمية، خاصة أن هذه البطولة تضيف نقاط جديدة للاعبي منتخب مصر، ما يؤهلهم لكأس العالم والأولمبياد.