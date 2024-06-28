برلمانية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول

هنأت النائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة يونيو المجيدة، قائلة إن ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ المصريين، وستظل خالدة في وجدان المصريين.

صفاء جابر: ثورة 30 يونيو نجحت في استرداد الوطن

وشددت النائبة، في تصريحات صحفية لها، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يوينو، على أن تلك الثورة أنقذت الوطن من مصير مجهول، والدخول في نفق مظلم، ونجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين، بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس هويته.

وأضافت: «ثورة 30 يونيو أعادت لمصر الأمن والأمان والاستقرار، ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط»، موضحة أنه بعد الثورة بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير.

مصر بدأت مرحلة جديدة في البناء والاستقرار

وأشارت النائبة، إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، جعل مصر تبدأ مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، لافتا إلى أنه طوال الـ11 سنة خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في المجالات كافة، لتستطيع مصر تجاوز التحديات والأزمات.