انطلاق مبادرة «الثقافة حياة» بالشرقية بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»

تنطلق مبادرة «الثقافة حياة»، من قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم الخميس المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة «مصر الخير»، الهادف لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية في مختلف المحافظات.

إقامة حفل لتدشين المبادرة

ويُقام حفل تدشين المبادرة على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، ويتضمن العديد من فقرات وعروض الفنون الشعبية، وعرضا لفيلم وثائقي من إنتاج المركز القومي للسينما، عن تراث وفنون ورموز الأدب والثقافة بمحافظة الشرقية، إنتاج المركز القومي للسينما، وآخر لفيلم قصير عن رؤية المبادرة وبرنامجها، وتشتمل الفعاليات على إقامة معرض للفنون التشكيلية، ومعرض للحرف التراثية، ومتحف جوال.

تنمية المواهب الفنية

ويستهدف برنامج المبادرة، تنمية المواهب الفنية في مجالات الحرف التراثية، والكتابة الإبداعية، والفنون التشكيلي، والمسرح، وصناعة أفلام الموبايل بصورة حديثة، من خلال تقديم وتنظيم حزمة من الورش التدريبية المتخصصة للموهوبين في هذه المجالات، واختيار أفضل المخرجات لنتاج هذه الورش، للمشاركة في أعمال وفعاليات متقدمة في هذه المجالات تُعرض ضمن الحفل الختامي للمبادرة، منها «إصدار كتاب قصصي مجمع لأفضل 30 قصة، وأفضل عرض مسرحي، وإقامة معرض فني لأفضل 5 أعمال بالفنون التشكيلية والمجالات التراثية، وأفضل 5 أفلام موبايل».