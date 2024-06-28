سجّلت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-6-2024 في سوق العبور، استقرارًا، لكل الأنواع، حيث يتراوح سعر التفاح البلدي المصري ما بين 15 إلى 33 جنيهًا للكيلو جرام.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 في سوق العبور، لمختلف الأنواع، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي ما بين 6 إلى 7 جنيهات للكيلو جرام.

- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر التفاح البلدي المصري ما بين 15 إلى 33 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر الكانتلوب ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر الشمام ما بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو جرام.

أسعار فاكهة سوق العبور

- يتراوح سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر المانجو الزبدية ما بين 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر الخوخ البلدي العريشي ما بين 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر العنب الكرمسن ما بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو جرام.