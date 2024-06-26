أسعار الفاكهة والخضروات في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. «البصل يبدأ من 4 جنيهات»

شهدت أسعار بعض الخضراوات اليوم الأربعاء، انخفاضا في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، فيما شهدت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار في ظل الخدمات التي تقدمها محافظة الجيزة للتيسير على المواطنين والحصول على أفضل الخدمات.

أسعار الخضار اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر البطاطس بين 9 و16 جنيها.

- يتراوح سعر البصل بين 4 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الطماطم بين 4 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 و5.5 جنيه.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 4 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 4 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 12 و20 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية بين 6 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر عروش بين 4 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 9 و15 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 2 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطا بين 12 و18 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم بين 40 و60 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب بين 6 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 5 بين و9 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 12 و22 جنيها.

** أسعار الفاكهة في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهه اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بـ محافظة الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر العنب الأسود بين 20 و30 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح المصري يتراوح بين 13 و35 جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 23 و27 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون بلدي بين 12 و30 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 2 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة بين 15 و21 جنيها.

- يتراوح سعر المانجو الزبدية بين 16 و24 جنيها.

- يتراوح سعر المانجو البلدي بين 15 و20 جنيها.

- يتراوح سعر المشمش السويسي بين 10 و20 جنيها.