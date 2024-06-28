حضور فني وإعلامي في عقد قران ابنة مفيدة شيحة.. والعروس تتألق بإطلالة بسيطة

احتفلت منة ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، بعقد قرانها داخل القلعة بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والاعلاميات وأصدقائها من الوسط الفني، داخل أجواء تملأها السعادة والبهجة للعروسين، وفي مقدمتهم بوسي شلبي وسهير جودة.

خالد الجندي يعقد القران

وعقد قران منة ابنة الإعلامية مفيدة شيحة الشيخ خالد الجندي، واعتمدت العروس إطلالة بسيطة تزينها اللؤلؤ والشعر المنسدل على كتفيها، واعتمدت الستان في إطلالة فستانها بعقد القران.

تجهيزات الإعلامية مفيدة شيحة لعقد قران ابنتها

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، جمهورها بكواليس الاستعداد لعقد القرآن، وقامت بالرقص والفرحة العارمة على وجهها، فرحة بزواج ابنتها الوحيدة، وعلقت قائلة: «عقبال ولادكم.. النهارده فرحة عمري»، وكانت منة احتفلت بحفل خطبتها في العام الماضي وتحديدًا في شهر ديسمبر.