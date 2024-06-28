«لو ما عرفتش تحلها».. مدرس يشرح كيفية التعامل مع الأسئلة الصعبة في الفيزياء

من المعروف أن مادة الفيزياء من أصعب المواد الدراسية في الثانوية العامة، حيث يُطلق عليها «بعبع الثانوية»، لأنها تحتاج إلى مجهود كبير في فهم القوانين الخاصة بها، كما أنها تعتمد على الفهم وليس الحفظ، ما يجعل القلق والتوتر يسيطران على العديد من الطلاب، خاصة أثناء أداء الامتحان داخل اللجان، لدرجة أن البعض قد يترك الأسئلة إذا واجه صعوبة بها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كيفية التعامل مع الأسئلة الصعبة في مادة الفيزياء التي تفصلنا ساعات قليلة عند انطلاق الامتحان.

وفي هذا الشأن، قدم أحمد فارس، مدرس مادة الفيزياء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كيفية تعامل الطلاب مع الأسئلة الصعبة والمحيرة في الامتحان حتى يتمكن من الحصول على درجات بها بدلا من تركها، مشيرا إلى أن مادة الفيزياء تعتمد على الفهم والاستنتاج وليس الحفظ، خاصة في نظام الثانوية العامة الجديد.

التعامل مع الأسئلة الصعبة في مادة الفيزياء

يجب على الطلاب في حال مواجهة أسئلة صعبة في المادة أثناء أداء الامتحان عدم النظر في كل الأسئلة مرة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى التوتر وأيضا يجب إخفاء الاختيارات لحين حل السؤال وبعد ذلك يتم الاختيار.

نصح مدرس مادة الفيزياء الطلاب بمراجعة أو النظر في القوانين قبل الامتحان وأيضا يجب أن ينام الطالب عدد ساعات كافية قبل النوم، وعلى الأقل 6 ساعات، لأن مادة الفيزياء تعتمد على المجهود الذهني وليس الحفظ، ويفضل حل الامتحانات السابقة في ليلة الامتحان، محذرا من تناول مشروب سكري في الامتحان لأن ذلك يؤثر على التركيز.

الأسئلة الصعبة في امتحان العام الماضي

وفي العام الماضي، كان هناك عدد من الأسئلة الصعبة التي حيَّرت طلاب الثانوية العامة في مادة الفيزياء ومنها سؤال المطياف ومصباح زينون، الذي يُعد من بين أصعب الأسئلة التي وردت في الورقة الامتحانية أو التي اختلف الطلاب في إجاباتها بين (ب) و(جـ).

وجاء أيضا من بين الأسئلة الصعبة في الامتحان هو سؤال الأوميتر، ونصه: «في دائرة الأوميتر الموضحة عند توصيل مقاومة أخرى إلى المقاومة المجهولة Rx على التوالي، انحرف المؤشر إلى 3/5 من تدريج الجلفانومتر، فإنّ قيمة المقاومة الأخرى التي تم توصيلها تساوي..»، واختلف الطلاب بين الإجابة (أ) و(ب).