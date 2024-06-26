«المختصر.. المفيد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة الفيزياء»

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- اذا كان تردد دائرة RLC يحسب من العلاقة f=

1

L Cفإن للدائرة خواص

(أ) سعوية (ب) حثية (ج) أومية

2 - فى أنبوبة CRT إذا تم توصيل الألواح X بمصدر متردد و الألواح Y بمصدر مستمر فإن الشكل الظاهر على الشاشة الفلورسية

3 - فى الشكل المجاور احسب مقدار شدة المجال المغناطيسى فى النقطة C

(أ) Zero (ب) 6.4×10-4 T

(ج) 1.2×10-5 T (د) 2.5×10-5 T

4 - فترة العمر الزمنى للمستوى الأرضى = s

(أ) 10-5 (ب) 10-3 (ج) 10-8 (د) ما لا نهاية

5 - ينتج الفوتون ذو الطو ل الموجىλ2 من انتقال الالكترون من المستوى

(أ) K الى L (ب) L الى K

(ج) K الى M (د) M الى K

6 - فى الدائرة بطارية قوتها الدافعة 2.5V ومقاومتها الداخلية 0.5Ω ومكثف سعته 2µF فإن الشحنة على أحد لوحى المكثف تساوى

(أ) zero (ب) 2µC

(ج) 4µC (د) 6µC

7 - الفيض المغناطيسى عبر الحلقة الموضحة بالشكل يساوى

(أ) 3×10-3 Wb (ب) 0.1×10-3 Wb

(ج) 1.5×10-3 Wb (د) 4×10-4 Wb

8 - جلفانومتر مقاومته ملفه 20Ω وصل معه على التوازى مجزئ تيار عبارة عن سلك طوله 20cm ومقاومته 5Ω فكان اقصى تيار يقيسه الجهاز 1A فإذا استخدم مع نفس الجلفانومتر سلك اخر كمجزئ للتيار من نفس مادة السلك الأول وله نفس مساحة المقطع وطوله نصف طول السلك الأول فإن اقصى تيار يقيسه الجهاز يصبح A

(أ) 1.2 (ب) 1.4 (ج) 1.6 (د) 1.8

9 - فى الشكل المجاور ساق معدنية طولها L متر تدور حول مركز (C) بمعدل 50 دورة كل ثانية فى فيض مغناطيسى منتظم كثافته 0.02T عموديا على مستوى دوران الساق تكون القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى الساق V

(أ) 3×10-3 Wb (ب) 0.1×10-3 Wb

(ج) 1.5×10-3 Wb (د) 4×10-4 Wb

10 - فى الدائرة المقابلة بعد غلق المفتاح وثبات التيار فى الدائرة يكون التيار عبر البطارية مساوياً

(أ) 3×10-3 Wb (ب) 0.1×10-3 Wb

(ج) 1.5×10-3 Wb (د) 4×10-4 Wb

11 - فى الدائرة الموضحة قراءة الأميتر= أمبير

(أ) 5 (ب) 4

(ج) 20 (د) 25

12 - ثلاث ملفات مستطيلة من سلك معدنى يمر فوقها سلك مستقيم كما بالشكل يمر به تيار كهربى شدته (I) فإذا كان طول الملفات 2L , 1.5L , L والعرض متساوي وعند زيادة تيار السلك فإن التيار المستحث يمر فى الملف

(أ) فى الملف (2) فقط (ب) فى الملف 3,1

(ج) فى الملف 3 فقط (د) فى الثلاث ملفات

13 - وصل فولتميتر مقاومته 2000 Ω على التوازى بمقاومة مجهولة ثم وصل بهما أميتر مثالى على التوالى وعندما وصل طرفا المجموعة بمنبع كهربى كانت دلالة الأميتر 0.04A وقراءة الفولتميتر 12V فإن قيمة المقاومة المجهولة تساوى

(أ) 4000Ω (ب) 370.9Ω (ج) 352.94Ω (د) 2400Ω

14 - النسبة بين قراءة الأميتر الأول إلى قراءة الأميتر الثانى

(أ)

3

5 (ب)

5

3(ج)

9

2 (د)

2

915 - (XY) سلك مستقيم طويل جدا يمر به تيار كهربى شدته (I) اذا علمت ان كثافة الفيض عند النقطة (3) هى (؟) تسلا فإن النقطة التى تكون عندها كثافة الفيض (B) تسلا هى النقطة

(أ) 1 (ب) 2

(ج) 4 (د) 5

16 - قراءة الاميتر فى الشكل تساوى I

(أ)

1

5 (ب)

1

2(ج)

1

3 (د)

1

417 - فرق الجهد بين ب و د يساوى فولت

(أ) 0.2 (ب) 0.4

(ج) 2 (د) zero

18 - ملف مستطيل يدور حول محوره فى مجال مغناطيسى كثافة فيضه 1T و مساحة وجه الملف =70cm2 ويدور 300 لفة كل

1

2دقيقة وعدد لفات الملف 100 لفة. أوجد الفترة الزمنية بدءاً من الوضع العمودى للملف حتى تصل ق.د.ك الى -22V لأول مرة

(أ) s

7

120 (ب) s

1

120 (ج) s

5

120 (د) s

3

12019 - اذا كانت emf العظمى فى ملف دينامو تحسب من العلاقة emf = 250 BLV فإن عدد لفات الملف يساوى لفة

(أ) 250 (ب) 500 (ج) 125

(د) لا يمكن تحديد الاجابة من هذه العلاقة

20 - إذا أدير السلك ab حول مركزه (m)

(أ) يتولد بين طرفيه ق.د.ك تتوقف على سرعة الدوران

(ب) يتولد بين طرفيه ق.د.ك تعتمد على كثافة الفيض

(ج) لا تتولد ق.د.ك بين طرفيه

(د) تصبح (a) موجبة (b) سالبة

21 - سلكان K , L وحلقة دائرية M موضوعين فى مستوى افقى واحد ويمر بهم تيارات كهربية (4I , 6I , 2I) كما بالرسم فإذا كانت كثافة الفيض الناتجة عن مرور التيار فى السلك K عند النقطة O هى B فإن كثافة الفيض المغناطيسى الكلى عند النقطة O هى (علما بأن 3 = π)

(أ) B (ب) 2B (ج) 3B (د) 4B

22 - إذا كان عدد خطوط طيف الانبعاث المحتملة نتيجة عودة الكترون مثار بين مستويات الطاقة هو 15 احتمال فإن عدد هذه المستويات التى انتقل بينها الإلكترون تساوى

(أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

23 - عند توصيل مكثف بمصدر تيار متردد يكون

(أ) الشحنة و فرق الجهد على لوحى المكثف متفقين فى الطور

(ب) الشحنة تسبق فرق الجهد فى الطور

(ج) فرق الجهد يسبق الشحنة فى الطور

(د) لا توجد إجابة صحيحة

24 - عندما يمر ضوء الشمس على جسم أسود فإن الطيف الناتج يظهر على هيئة على اللوح الفوتوغرافى

(أ) خطوط معتمة على خلفية مضيئة

(ب) خطوط مضيئة على خلفية معتمة

(ج) خلفية مضيئة (د) خلفية معتمة

25 - الأطياف التى تمتصها ذرة الهيدروجين المستقرة هى

(أ) الأشعة فوق البنفسجية (ب) الأشعة تحت الحمراء

(ج) الأشعة المرئية (د) جميع ما سبق

26 - ملف دائرى كبير مكون من 7 لفات نصف قطره 11 cm وضع فى مركزه ملف صغير مقاومته 50 Ω مكون من 10 لفات مساحته 5 cm2 فإذا سرت فى الصغير شحنة 20 nc عندما يقلب الملف الكبير، فإن شدة التيار فى الكبير ثم احسب M

(علما بان نفاذية الهواء Wb/A.m 4π×10-7)

(أ) 2.5A , 4×10-7H (ب) 5A , 2×10-7H

(ج) 2.5A , 2×10-7H (د) 2.5A , 2×10-7H

27 - الشكل يوضح الاطوال الموجية عند انتقال الالكترون بين مستويات الاثارة فان الطول الموجى λ2 يساوى

(أ) 100A˚ (ب) 500A˚

(ج) 300A˚ (د) 400A˚

28 - فى الشكل أربع ملفات طول الضلع لأى منها L أو 2L أو 3L وتتحرك بسرعة منتظمة لتدخل فى منطقة مجال مغناطيسى منتظم اتجاهه لخارج الصفحة كما بالشكل يكون الترتيب الصحيح للقوة الدافعة الكهربية المستحثة من الأقل للأكبر

(أ) 1 = 2 < 3 = 4 (ب) 3 = 4 < 1 = 2

(ج) 4 < 2 < 3 < 1 (د) 1 < 2 = 3 < 4

29 - إذا كان التيار المار عبر المقاومة هو 3A و التيار المار عبر المكثف هو 4A فإن التيار الكلى المار عبر الدائرة هى أمبير

(أ) 7 (ب) 5 (ج) 1 (د) 10

30 - اذا ثبت سلك الايريديوم البلاتينى فى الأميتر الحرارى على لوحة مصنوعة من مادة معامل تمددها أكبر من معامل تمدد السلك فإن قراءة المؤشر تكون

(أ) أكبر من الحقيقية (ب) أقل من الحقيقية (ج) تساوى الحقيقية

31 - سقط فوتون من اشعة جاما طاقته 6.62x105eV على الكترون حر فتشتت فى اتجاه معين بطاقة 5x105eV فإن: النقص فى كتلة الفوتون والزيادة فى طاقة حركة الالكترون بوحدة الجول تساوى

(أ) 2.592x10-14J , 3.8x10-31Kg

(ب) 5.6x10-14J , 2.88x10-31Kg

(ج) 2.592x10-14J , 2.88x10-31Kg

(د) 3.8x10-14J , 3.8x10-31Kg

32 - فى الشكل المقابل ساق قابلة للحركة على موصل متصل ببطارية ق.د.ك لها 0.25V ومقاومة الساق 0.5Ω فإن مقدار واتجاه سرعة الساق حتى تكون شدة التيار فى الدائرة0.5A مع عقارب الساعة

مقدار السرعةاتجاه الحركة(أ)0.8 m/sنحو اليمين(ب)0.8 m/sنحو اليسار(ج)6.25 m/sنحو اليمين(د)6.25 m/sنحو اليسار

33 - فى ذرة الهيدروجين كان طول الموجة فى المدار هو λ =

1

2πt فان الالكترون يدور فى المستوى رقم ........

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

34 - فيض مغناطيسى Øm يخترق عموديا ملف وعندما ينعدم فى زمن Δt فإن أكبر شحنة تمر فى الملف عندما تكون Δt هى s

(أ) 1 (ب) 2

(ج) 3 (د) متساوية فى كل ما سبق

35 - النسبة بين طاقات مستويات ذرة الهيدروجين الثلاثة الأولى

(أ) 1 :

1

2 :

3

4 (ب) 1 :

1

4 :

1

9 (ج) 1 : 4 : 9 (د) 1 : 2 : 3

36 - أى الأطياف الآتية تغلب فيه الخواص الجسيمية عن خصائصه الموجية ........

(أ) الأشعة الدقيقة (ب) الأشعة تحت الحمراء

(ج) الأشعة المرئية (د) أشعة جاما

37 - استخدمت الدائرة الكهربية الموضحة فى الشكل المقابل لدراسة الظاهرة الكهروضوئية، دالة الشغل للمعدن بوحدة الجول تساوى

(أ) 8.1x10-7 (ب) 5.7 x10-19

(ج)1.5x10-7 (د) 2 x10-19

38 - نقلت قدرة كهربية من محطة توليد الى مصنع يبعد عن المحطة مسافة 10 Km باستخدام سلكين مقاومة المتر الواحد يساوى 200Ω فكان شدة التيار المار فى الاسلاك يساوى 2000 A و كفاءة النقل 98% فإن مقدار القدرة المتولدة من المحطة وات

(أ) 1.6x1013 (ب) 8x1014

(ج)8.1x107 (د) 5.7x1019

39 - يستخدم الليزر فى الطابعات بسبب

(أ) توازى حزمته الضوئية (ب) نقاءه الطيفى

(ج) سرعته العالية (د) طاقته العالية

40 - فى الشك ل ملف مستطيل يدخل منطقة مجال مغناطيسى عموديا على مستوى المستطيل فإن الشكل الذى يوضح العلاقة البيانية بين شدة التيار المار فى ملف المستطيل مع الزمن حتى يخرج هو

41 - فى الشكل دقائق تدخل مجال مغناطيسى بسرعة واحدة ومتعامدة على اتجاه المجال المغناطيسى فان الدقيقة المشحونة بشحنة سالبة هى

42 - إذا كانت كثافة الفيض عند نقطة X هى B فى حالة عدم مرور تيار كهربى فى الملف وتكون صفر فى حالة مرور تيار فى الملف تكون كثافة الفيض عند عكس اتجاه التيار فى احد السلكين و مرور التيار فى الملف هى

(أ) √2B (ب) zero (ج) B (د)

B

243 - عند غلق المفتاح فى الدائرة المقابلة فإن كثافة الفيض فى المركز سوف

(أ) تزداد للضعف

(ب) تقل للنصف

(ج) تنعدم

(د) لا يمكن تحديد الاجابة الا بمعرفة تيار الدائرة

44 - أى من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسى (b) عند النقطة x الناشئ عن مرور التيار الكهربى فى السلك الذى مقاومته R1 وقيمة المقاومة المأخوذة من (RV)؟

45 - مكعب مصمت من مادة طوله L مقاومته R فان حاصل ضربهما يعطى

(أ) المقاومة النوعية (ب) التوصيلية الكهربية (ج) الحجم

46 - الشكل المقابل يمثل مقطع من موصل يمر به تيار كهربى فأى من الاختيارات التالية يعبر عن العلاقة بين شدة التيار عند المقاطعz ,y, x ؟

(أ) Ix > Iy > Iz (ب) Ix = Iy = Iz

(ج) Ix < Iy > Iz (د) Ix < Iy < Iz

47 - فى الشكل المقابل إذا كانت الثلاثة اسلاك متماثلة ومقاومة السلك الواحد 10 Ω فان قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A, B تساوى Ω

(أ) 12 (ب) 18

(ج) 15 (د) ليس مما سبق

48 - فى الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تكون قراءة الفولتميتر V

(أ) 11.65 (ب) 9.24

(ج) 10.08 (د) 8.77

49 - فى الشكل سلك مستقيم يمر به تيار شدته I فتكون كثافة الفيض عند النقاط Z , Y , X تساوى

(أ) Bx = By = Bz

(ب) By > Bx = Bz

(ج) Bx > By > Bz

(د) By = Bz > Bx

50 - الشكل البيانى المقابل عند غلق المفتاح (K) فإن زاوية الطور بين الجهد الكلى (VT) والتيار (I)

(أ) تنعدم (ب) لا تتغير

(ج) تزداد (د) تقل

51 - توضح الصورة الأتية تدريج أميتر حرارى وأربعة تغيرات فى قراءة شدة التيار. فإن الترتيب الصحيح لها يكون:

(أ) ∆I1=∆I2= ∆I3 (ب) ∆I1>∆I2> ∆I3

(ج) ∆I1<∆I2< ∆I3 (د) ∆I1<∆I2> ∆I3

52 - عند سقوط ضوء مرئى (يتراوح طوله الموجى ما بين 400nm : 700nm) على مهبط خلية كهروضوئية بحيث كانت دالة الشغل للمعدن المصنوع منه المهبط 2.2eV، فإن أقصى سرعة للإلكترونات المتحررة تساوى

(أ) 5.64 × 105 m/s (ب) 4.65 × 105 m/s

(ج) 6.54 × 105 m/s (د) 4.65 × 105 m/s

53 - تعتبر معادلة اينشتين دمج لقانونى فى قانون واحد

(أ) بقاء الطاقة وكمية التحرك (ب) بقاء الطاقة وبقاء الشحنة

(ج) بقاء الطاقة وبقاء الكتلة (د) بقاء الشحنة وبقاء الكتلة

الاجابات :

1ب2د3د4د5د6ج7د8د9ج10ب11ب12ا13ج14ب15ج16ا17ا18ا19ج20ج21ب22ج23ا24د25ا26ا27ج28د29ب30ب31ج32ج33د34د35ب36د37د38ب39ا40ب41د42ج43ج44ب45ا46ب47ج48د49د50ج51ب52ا53ج