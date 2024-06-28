العوضي يوجه رسالة لـ أحمد عز بعد الإشادة بموهبته في برنامج Mirror

حرص الفنان أحمد العوضي على توجيه رسالة شكر للفنان أحمد عز، بعد إشادته بموهبته خلال لقائه في برنامج Mirror مع الكاتب الصحفي خالد فرج، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رسالة أحمد العوضي للفنان أحمد عز

وأوضح الفنان أحمد العوضي قائلاً: «ألف ألف شكر يا عز يا نجم يا غالي، دايما ناجح ومكسر الدنيا ومبروك عليك ولاد رزق».

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

وشارك الفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «حق عرب»، والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقدم خلاله شخصية البطل الشعبي «عرب السويركي»، وتصدر مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.