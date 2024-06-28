أحمد عز: «العوضي» ابن بلد وأتشرف بتكرار التعاون معه (فيديو)

كشف الفنان أحمد عز، عن حبه وتقديره للفنان أحمد العوضي وموهبته الفنية الكبيرة، واصفًا إياه بـ«ابن البلد»، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق في جميع أعماله الفنية المقبلة.

أحمد عز يتحدث عن تكرار تعاونه مع أحمد العوضي

وأضاف أحمد عز خلال لقائه مع الكاتب الصحفي خالد فرج في برنامجه «Mirror»، ردًا على تصريح سابق للفنان أحمد العوضي، بأنه يريد تكرار التعاون معه، قائلاً: «أتشرف ويسعدني التعاون معه في عمل فني جديد»، مشيرًا إلى ضرورة وجود عمل يليق به ويضيف لمشواره الفني ليكون مفيدًا له.

وكان أول تعاون بين الفنان أحمد عز وأحمد العوضي عام 2009، من خلال فيلم بدل فاقد، من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد دياب.

تفاصيل برنامج Mirror

جدير بالذكر، أن برنامج «Mirror» للكاتب الصحفي خالد فرج، يتناول الجوانب الإنسانية لنجوم الفن إلي جانب الحديث، عن أهم وآخر أعمالهم الفنية في تجربة فريدة يتم تقديمها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.