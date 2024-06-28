«أمورتي الحلوة».. مفيدة شيحة ترقص مع ابنتها في ليلة زفافها (فيديو)

وسط فرحة كبيرة من الأحباب والأصدقاء من الوسط الفني، احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بحفل زفاف ابنتها الوحيدة «منة الله»، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو لها وهي ترقص مع ابنتها، على أغنية «أمورتي الحلوة».

مفيدة شيحة ترقص مع ابنتها في حفل زفافها

مفيدة شيحة علّقت على مقطع الفيديو قائلة: «حبيبة أمها حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وحياتي كلها»، لتنهال عليها التعلقات التي تتمنى لابنتها حياة زوجية سعيدة.

اقرأ أيضًا: 6 معلومات عن ابنة مفيدة شيحة بعد عقد قرانها.. وحيدة والديها

ولاقى فيديو رقصة الإعلامية مفيدة شيحة مع ابنتها رواجًا واسعًا وسط جمهورها ومتابعيها على «إنستجرام»، الذين تسابقوا على كتابة التهاني القلبية الصادقة، وتمني حياة زوجية سعيدة للعروسين، فكتبت إحدى المتابعات: «ألف ألف مبروك ربنا يسعدهم ويبارك ليهم يا رب ويفرحك على طول»، وكتبت أخرى: «أنا فرحانة أوى ربنا يفرحكم يا رب ويتمم بخير»، وكتبت ثالثة: «ألف مبروك حبيبتي ربنا يفرح قلبك بيها دائما يا رب».

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة، نشرت قبل ساعات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو وهي ترقص فرحًا بعقد قران ابنتها، مُعلقة: «أسمع أحلى زغروتة كتب كتاب بنتي النهارده.. فرحة عمري».