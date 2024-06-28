بأغنية «عيد العشاق».. كاظم الساهر يبدأ حفله بالقاهرة

صعد المُطرب الكبير كاظم الساهر، منذ قليل، لحفله المُقام حاليًا بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وهو الحفل المُرتقب والذي يأتي ضمن الترويج لألبومه الجديد «مع الحب»، وذلك بعد غياب عامين عن إقامة حفلات بالقاهرة، حيث أحيا حفلين بدار الأوبرا المصرية في 2022.

وافتتح الساهر حفل الليلة بأغنية «عيد العشاق»، التي يحبها الكثير من جمهوره، حيث استقبلها جمهور حفله بتفاعل وهتافات كبيرة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الراحل نزار قباني، ووضع ألحانها كاظم الساهر، ثم غنى بعدها أغنية «ها حبيبي» التي كتب كلماتها كريم العراقي وأيضًا لحنها القيصر.

ووجَّه كاظم الساهر رسالة إلى جمهوره في مصر بعد عامين من الغياب، معربا عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره مجددًا، مشاركا متابعيه عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» كتب فيه: «ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد، لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك».

ألبوم كاظم الساهر

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم «مع الحب»، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا»، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.