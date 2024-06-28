صورة جمعت مفيدة شيحة مع ابنتها وهي طفلة.. كيف تغيرت ملامحها؟

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعقد قران ابنتها الوحيدة «منة الله» خلال الساعات الماضية، وسط حضور الأقارب والأصدقاء من الوسط الفني، كما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة باللقطات الأولى من حفل زفاف ابنتها، التي سبق لها نشر مقطع فيديو تضمن صورة لها وهي طفلة مع والدتها.. فكيف كانت ملامحها؟

صورة جمعت مفيدة شيحة مع ابنتها وهي طفلة

نشرت «منة الله» ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، مقطع فيديو جمعها بوالدتها، في أبريل العام الماضي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مُعلقة: «لم أكن لأحقق هذا بدونك.. شكرًا لك على دعم حلمي! هذه مني إليكِ».

وتضمَّن مقطع الفيديو العديد من الصور التي جمعت الابنة مع والدتها الإعلامية مفيدة شيحة في مناسبات مختلفة، ومن بينها صورة لها وهي طفلة مع والدتها التي كانت تنظر إليها بوجه ضاحك وعينين ممتلئتين بالحب.

اقرأ أيضًا: 6 معلومات عن ابنة مفيدة شيحة بعد عقد قرانها.. وحيدة والديها

إعجاب واسع بمقطع الفيديو

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب واسع من متابعيها الذين أشادوا بعلاقة الصداقة التي جمعتها بوالدتها متمنين لهما أوقاتًا سعيدة، فكتبت واحدة: «فعلًا لايق عليها علشان ضحت بعمرها علشانك»، وكتبت أخرى: «ربنا يخليكم لبعض ويسعد قلوبكم دايمًا يا رب»، وكتبت ثالثة: «ما شاء الله ربنا يخليكوا لبعض».

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

ونشرت الإعلامية مفيدة شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو وهي ترقص فرحًا بعقد قران ابنتها، مُعلقة: «أسمع أحلى زغروتة كتب كتاب بنتي النهارده.. فرحة عمري».