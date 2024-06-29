بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني التاريخ والفيزياء

يتوافد طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم الكيمياء، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات متصلة بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم.

ويمر طلاب الصف الثالث الثانوي، بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة، للكشف عن أي أجهزة الكترونية هاتف محمول أو ساعة إلكترونية، وذلك وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

امتحان الفيزياء والتاريخ

ويبدأ امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة 2024، في الساعة التاسعة صباحًا، وتسليم الطلاب ورق الإجابة في الساعة التاسعة إلا عشرة، وذلك لكتابة البيانات للطلاب على البابل شيت وتظليل أرقام الجلوس، على أن يتم تسليم ورق الأسئلة في التاسعة صباحًا وبدء الامتحان والذي يستمر لمدة ثلاث ساعات وينتهي في الثانية عشر ظهرا وفقا للجداول المعتمدة رسميًا من وزير التربية والتعليم.