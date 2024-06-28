نموذج امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024.. اعرف نوعية الأسئلة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024، غدًا السبت، لأداء الامتحان في الفيزياء باعتبارها المادة الثالثة المضافة للمجموع بعدما أدواء امتحان اللغتين العربية والأجنبية الثانية، فيما نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الاسترشادي لامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.

النموذج الاسترشادي للفيزياء 2024

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه يمكن لطلاب الثانوية 2024، الاطلاع علي النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء، عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

خطوات الحصول علي النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء 2024

وأتاحت الوزارة لطلاب الثانوية 2024، الحصول علي النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء 2024، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- الدخول للموقع الرسمي للوزارة.

- الضغط علي أيقونة المنصات التعليمية من هنا.

- اختيار المرحلة التعليمية «الثانوية».

- اختيار السنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- اختيار الفصل الدراسي.

- نوع المحتوي «نموذج الاختبارات الاسترشادية».

- نموذج استرشادي لمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2024.

أسئلة امتحان الفيزياء 2024

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 ستكون تبعًا لمواصفات الورقة الامتحانية، ويتضمن الامتحان نسبة 85% من الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، و15 سؤلا مقاليًا، ولكل سؤال في أسئلة الاختيار من متعدد إجابة واحدة فقط.