وسط إجراءات مشددة.. وصول ورق امتحانات الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية ومادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضية»، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية وقوات الأمن، ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة.

تغليف أسئلة امتحان مادة الفيزياء والتاريخ

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تغليف وصندقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة 2024 داخل عدة مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر داخل عدة صناديق، أحدها بقفل إلكتروني لا يتم فتحها إلا بعد توقيع كشوفات التسليم والتسلم من قبل رئيس لجنة سير الامتحانات، والذي يفتح الصناديق والأظرف وتوزيع ورق الأسئلة على المراقبين الأوائل.

وأضافت وزارة التعليم، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة الخاصة بامتحان الفيزياء والتاريخ لجميع اللجان الامتحانية، وخروجها من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان، دون حدوث أي معوقات أو مشاكل.

منع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب

ووجهت وزارة التعليم رؤساء لجان امتحانات الثانوية مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب، والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان.