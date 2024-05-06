ناقد موسيقي: مشروع «ليالي مصر» للشركة المتحدة يعكس الهوية المصرية (فيديو)

أشاد الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، بمشروع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «ليالي مصر»، مشددًا على أنّه معبر ويعكس الهوية المصرية.

مشروع ليالي مصر شامل ولا يختص بمنطقة أو محافظة معينة

وأضاف الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «مشروع ليالي مصر شامل ولا يختص بمنطقة أو محافظة معينة، لكنه لكل محافظات مصر».

الشركة تقدم خدماتها في مجالات متنوعة بداية من الدراما مرورا بالسينما وصولا إلى الموسيقى

وتابع: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تواصل دعمها لنشر الوعي والثقافة والفنون في المجتمع المصري ولعبت دورا رائدا جدا في هذه النقطة، خصوصا أن الشركة تقدم خدماتها في مجالات متنوعة بداية من الدراما مرورا بالسينما وصولا إلى الموسيقى، وأنا منحاز للحفلات الموسيقية والموسيقى بشكل خاص، لأننا ابتعدنا عن الاهتمام الحقيقي من خلال كيانات كبرى بالحفلات الموسيقية لفترة طويلة».

وأكد حمدي، أن خريطة مشروع «ليالي مصر» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت بحفل للمطرب الشعبي حكيم في شبين الكوم بحضور عدد كبير من الجمهور، مضيفا: «اليوم هناك رامي صبري ومُسلم، وأعتقد أن خريطة حفلات ليالي مصر ومتنوعة ويتم تجديدها وتشمل تنقلات وأفكارًا مختلفة».

أهالي المحافظات يشعرون بعدم وجود اهتمام فني وثقافي بهموتابع الناقد الموسيقي «التجديد والانتشار والتوسع يؤدي إلى استمرارية وزخم تجربة ليالي مصر، ولكن، ثمة نقطة مهمة ركزت عليها الشركة المتحدة في بيانها، وهي العدالة الفنية والعدالة الثقافية، فقد كان أهالي المحافظات يشعرون بعدم وجود اهتمام فني وثقافي بهم».