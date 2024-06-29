في عيد ميلادها.. حكاية أول دويتو جمع بين فريدة فهمي ومحمود رضا

اليوم 29 يونيو، تحتفل فراشة الرقص الاستعراضي فريدة فهمي بعام جديد في عقدها الثامن، إذ تبلغ من العمر 84 عامًا، وقد لا يعرف البعض تفاصيل حياتها وعلاقتها بالفنان الاستعراضي الشهير محمود رضا، وكيف أصبحت جزءا من عائلته، وهو ما نسرده في السطور التالية بحسب لقاء قديم لمحمود رضا عبر برنامج «واحد من الناس».

لقاء فريدة فهمي مع محمود رضا

روى محمود رضا إنه كان يعيش في فرنسا، ثم عاد إلى مصر، وعاش مع عائلته في منطقة مصر الجديدة، ثم التقى فريدة فهمي، ابنة استاذ الجامعة الشهير حسن فهمي، وهي الابنة الصغرى بعد نديدا، في إحدى الحفلات الراقصة، وكانت تبلغ من العمر حينها 15 عامًا، وترقص مع الفرقة التي تحيي الحفل.

وفي الحفل اندمج محمود وشقيقه «علي رضا» في الرقص مع الفرقة، ثم تعرف عليها، وتوطدت علاقة الشقيقين مع الأختين، إلى أن تزوج «محمود» من نديدا.

بعد الزواج بين محمود ونديدا قرر علي الزواج من فريدة فهمي، وبحسب شقيقه محمود رضا، ذهب ليطلب يدها، وكان يخشى رفض والدها، إلا أنه وافق في النهاية وتزوجا.

حكاية أول دويتو بينهما

مع الوقت طلب والد فريدة من محمود رضا الذهاب معها إلى مدرسة الرقص، ليرى كيف تتدرب، لأنه كان لديه خبرة في مجال الرقص، وكان هذا أول دويتو بينهما، موضحًا: «أول دويتو كان سنة 1959، كانت بتروح مدرسة بالية عند امرأة روسية، قالوا لي روح معاها يا محمود لقيته كلام فاضي وعلمتها أنا كل اللي اتعلمه».