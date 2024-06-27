رئيس «مرفق الكهرباء» الأسبق: ارتفاع درجات الحرارة يحتاج لترشيد استهلاك الطاقة

قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، إن ما نشهده الآن من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية في العالم كله، لافتًا إلى أن دول العالم كانت تهدف إلى تنظيم مسببات الحرارة، حتى لا تزيد عن ما قبل الثورة الصناعة بدرجتين، ولكن مع متابعة الخطط من المتوقع عدم تحقيق هذه الأهداف.

ارتفاع درجات الحرارة يحتاج إلى تعاون عالمي

وأضاف «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج «الأخبار»، المذاع على فضائية «DMC»، أن ارتفاع درجات الحرارة يحتاج إلى تعاون عالمي، لافتًا إلى أن «COP 27» أنشأ صندوق تعويضات لخسائر التغيرات المناخية من أجل الدول النامية، التي تتعرض لخسائر بسبب التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الآلية المهمة للخفض من درجات الحرارة هي ترشيد استهلاك الطاقة، منوهًا بأن ترشيد الاستهلاك يشمل جانبين أولهما السلوكي، وهو كيفية التعامل مع الطاقة وهذا يحتاج إلى نوع من التدريب وأن يكون نمط حياة، والجزء الثاني هو الاستثمار في الطاقة.