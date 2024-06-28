المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم.. المحسوسة تصل لـ46

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء على مدار الساعات المقبلة، إذ تصل درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية، كما نشهد اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج به إلى 2.5 متر، كما ترتفع نسب الرطوبة ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة إذ تصل العظمى إلى 45 درجة مئوية في أسوان والوادي الجديد، وتصل درجة الحرارة المحسوسة بها إلى 46 درجة مئوية، وتصل العظمى إلى 44 درجة في الأقصر وأبو سمبل، وتصل المحسوسة إلى 45 درجة مئوية.

فيما تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة في سفاجا ومرسى علم وقنا، وتصل المحسوسة بها إلى 45 درجة مئوية، وتسجل العظمى 42 درجة في شرم الشيخ والغردقة وسوهاج وتتراوح المحسوسة بهم بين 44 و 45 دجرة مئوية، وتصل العظمى إلى 40 درجة في السويس ورأس غارب وحلايب ورأس حدربة والمنيا وتتراوح المحسوسة بين 42 و 44 درجة مئوية.