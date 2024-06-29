دعاء الامتحانات للطلاب.. «اللهم إني أسألك فهم النبيين»

ساعات قليلة ويتوجه طُلاب الثانوية العامة إلى لجانهم لأداء الامتحانات، وتزامناً مع ذلك تردد ألسنتهم عدداً من الأدعية، سائلين الله التوفيق والنجاح والسداد، إذ أنّ الدعاء هو إحدى العبادات ووسيلة لتواصل العبد مع ربه عز وجل.

دعاء الامتحانات للطلاب

وحول دعاء الامتحانات للطلاب، فقال الدكتور عطية لاشين، إن هناك صيغ مختلفة يمكن الدعاء بها ومنها:

- اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

- اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

- اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة

دعاء الامتحان الصعب

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن، إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تُحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

- اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

- «اللهم افتح للطلاب كل مغلق وفهمهم العلم الصالح والنافع حتى ينتفع به الناس حتى يعمروا به الأرض وحتى تترقى به العلاقة بين العبد وربه، اللهم إنا نسألك النجاح في كل امتحان وتجربة، ياربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، يارب ألقي السكينة علينا حتى نخرج من كل أزماتنا ومحنتنا».