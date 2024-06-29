انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت.. اعرف بقى بكام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-6-2024، تراجعاً بنحو 10 جنيهات، مٌقارنة بأسعار التعاملات أمس، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيها، للشراء دون مصنعية.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29 يونيو 2024 في التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3600 جنيه للشراء بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الأكثر مبيعاً في مصر نحو 3150 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 2700 جنيه دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2100 جنيه، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، بمحلات الصاغة، عند 25200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2327 دولاراً للشراء.