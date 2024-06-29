أسباب تمنع استبدال «بايدن» في انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد المناظرة الأخيرة

بعد الحديث عن فشله في المناظرة الرئاسية التاريخية بينه وبين منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ازدادت المطالب داخل الحزب الديمقراطي بضرورة انسحاب الرئيس الأمريكي من المٌنافسة في الانتخابات الأمريكية لولاية جديدة، خاصة إثر معاناته من عدة مشاكل صحية ظهرت بشكل واضح أثناء المناظرة.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، لا يوجد أي دليل على أن «بايدن» مستعد لإنهاء حملته الانتخابية، وسيكون من المستحيل تقريبًا على الديمقراطيين استبداله ما لم يختار هو بنفسه قرار التنحي.

أسباب استحالة استبدال جو بايدن من الصراع الانتخابي

وحددت «أسوشيتد برس»، الأسباب التي تجعل استحالة استبدال «بايدن» من منافسة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وذلك للأسباب الآتية:

قواعد الحزب الديمقراطي

لقد عقدت كل ولاية انتخاباتها التمهيدية الرئاسية، وتنص قواعد الحزب الديمقراطي على أن الناخبين الذين دعموا «بايدن» يجب أن يستمروا في دعمه في المؤتمر الوطني القادم للحزب ما لم يخبرهم بأنه سيترك السباق الانتخابي، في وقت، أكد فيه جو بايدن أنه لن يفعل ذلك.

وقالت المتحدثة باسم حملة جو بايدن، لورين هيت، أمس الجمعة: «بالطبع لن ينسحب».

المؤتمر الوطني الديمقراطي

ويتم ترشيح جو بايدن رسميًا كمرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي من خلال نداء الأسماء الافتراضي قبل المؤتمر الوطني الديمقراطي الرسمي في شيكاجو خلال شهر أغسطس، وهي خطوة، تسمح لـ«بايدن» رسميًا بالظهور في الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل، وهي أشبه بموافقة رسمية من الحزب على ترشح جو بايدن.

وأكد الحزب الديمقراطي، أنه سيعقد نداءً افتراضيًا لترشيح «بايدن» قبل بدء الإجراءات الرسمية، لكن لم يتم تحديد التاريخ الدقيق للنداء حتى الآن.

ولا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مثلًا أن تحل محل جو بايدن في حال قرر التنحي، كما لا يستطيع أن يقرر استبداله إذا قرر فجأة عدم استكمال السباق الرئاسي.

ماذا يحدث في حال قرر جو بايدن التنحي؟

وإذا اختار «بايدن» التخلي عن حملته لإعادة انتخابه، فمن المرجح أن تنضم «هاريس» إلى مرشحين ديمقراطيين بارزين آخرين يتطلعون إلى الترشح لمقعد البيت الأبيض عن الحزب، لكن هذا من شأنه أن يخلق على الأرجح سيناريو ينتهي بهم الأمر بالضغط على وفود الولايات الفردية في المؤتمر للحصول على دعمهم.

ولم يحدث هذا بالنسبة للديمقراطيين منذ عام 1960، عندما تنافس جون كينيدي وليندون جونسون على الأصوات خلال المؤتمر الديمقراطي في لوس أنجلوس.