رئيس جامعة القاهرة: مجلة الأبحاث المتقدمة حققت 84 ألف دولار في 2023

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تحقيق مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة «JAR» إنجازا كبيرا، حيث حلت في المركز السادس على مستوى العالم وفق نتائج «سايت سكور» ومؤشر «سكوبس»، واستمرار تواجدها في المربع الذهبي لفئة المجلات «Q1» في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2024، حيث حلت في المركز 13 عالميًا.

وذكر «الخشت»، أن المجلة أصبحت مصدرا لتوفير النقد الأجنبي للجامعة، حيث حققت حوالي 84 ألف دولار في 2023، مقارنة بمبلغ 54 ألف دولار في 2022،

«الخشت»: «الأبحاث المتقدمة» تنافس المجلات العالمية

وأكد «الخشت» ارتفاع معامل تأثير مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة من 4.3 إلى 11.4 خلال سبع سنوات، وفق مؤشرات تصنيف كلاريفيت الدولية، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشاد بالنتائج التي حققتها الدوريات العلمية المصرية في هذا التصنيف لعام 2024.

وأوضح «الخشت»، أن مجلة البحوث المتقدمة واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل كلاريفيت وسكوبس وسيماجو، مشيرًا إلى تصدرها المجلات المصرية والإقليمية ومنافستها للمجلات العالمية في المؤشرات العالمية لقياس أداء وجودة المجلات.

«الخشت»: المجلة أضافت مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة

وقال «الخشت»، إن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث حققت إنجازًا دوليًا جديدًا حيث حلت المركز السادس عالميًا في نتائج «CiteScore» لعام 2023 حيث حصلت على معامل اقتباسات (SiteScore 21.6) مقارنة بالمركز السابع لسنة 2022، والذي كان مقداره 19.6 في هذه السنة بنسبة تقدم 10%، وكان في عام 2017 مقداره 6.7 أي بنسبة تقدم 223%، مما يوضح التطور والرقي المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السادس عالميًا، بينما تتصدر المجلة المركز التاسع وفق مؤشرات قاعدة بيانات Scimago خلال عام 2023 بالمقارنة بالمركز الحادي عشر خلال عام 2022.

وذكر رئيس الجامعة، أنه وفق نتائج مؤشرات قاعدة بيانات كلاريفيت والتي تصدر القائمة المحدثة لمعامل التأثير بصورة دورية خلال شهر يونيو من كل عام، فقد حصلت المجلة على معامل تأثير 11.4 خلال أحدث إصدار لمعامل تأثير المجلات العلمية الصادرة من كلاريفيت لعام 2023 مقارنة ب 10.7 خلال عام 2022 وذلك بزيادة مقدارها 6.54% وبزيادة مقدارها 165% لقيمة معامل تأثير المجلة خلال عام 2017 والذي حققت فيه المجلة معامل تأثير 4.3.

وأوضح «الخشت»، أنه وفق أحدث مؤشرات قاعدة كلاريفيت فإن مجلة البحوث المتقدمة بجامعة القاهرة تأتي في المركز الثاني عشر في قائمة الدوريات متعددة التخصصات وذلك من مجموع 134 مجلة على مستوى العالم.

وأكد أن المجلة ساهمت في إضافة مصدر جديد للدخل الأجنبي للجامعة، إذ حققت حوالي 84 ألف دولار في 2023، مقارنة بمبلغ 54 ألف دولار في 2022، مما يعد إنجازا كبيرًا للجامعة على المستوى العلمي والبحثي والاقتصادي، وذلك بالعملات الأجنبية.