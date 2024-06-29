«الوزراء»: 13 شركة مصرية ضمن الأفضل في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن عدد من الشركات المصرية التي تأتي ضمن أفضل الشركات التكنولوجية المالية في الشرق الأوسط.

وأضاف المركز، أن 13 شركة مصرية ضمن أفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط وفقا لفوربس الشرق الأوسط، لتكون بذلك مصر الأكثر تمثيلًا في القائمة تليها الإمارات والسعودية.

وتُعد مصر الأكثر تمثيلا في القائمة ويأتي بعدها الإمارات والسعودية.

الشركات المصرية التي جاءت ضمن أفضل 50 شركة

والشركات المصرية التي جاءت ضمن أفضل 50 شركة تكنولوجيا في الشرق الأوسط كالتالي:

- بوابة دفع إلكتروني «فوري».

- MNT- Halan منصة للإقراض والمدفوعات والشراء الآن والدفع لاحقًا.

- Valu منصة لخدمات التكنولوجيا المالية.

- AMAN Holding منصة للخدمات المالية والدفع الإلكتروني.

- Paymob حلول دفع إلكتروني.

- Thndr منصة استثمارية رقمية.

- PAYSKY شركة لحلول المدفوعات الرقمية.

- Contact Financial Holding خدمات مالية غير مصرفية.

- Money fellows نظام لرقمنة الجمعيات.

- Masria Digital payments حلول إصدار البطاقات والمدفوعات الرقمية.

- Telda تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية.

- Lucky One منتجات الاستيراد النقدي والائتمان.

- Klickit نظام إدارة المدفوعات للمؤسسات التعليمية.