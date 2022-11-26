القائم بأعمال رئيس «برج العرب التكنولوجية»: هدفنا تعاقد الشركات مع الطالب قبل التخرج (حوار)

قال الدكتور محمد الجوهري، القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية الجديدة، إن الجامعة شهدت إقبالاً غير مسبوق من الطلاب هذا العام، موضحا أن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل أثناء فترة الدراسة، حتى يتم التعاقد معهم قبل التخرج.

وأضاف «الجوهري» في حواره لـ«الوطن»، أن الجامعة بها 1800 طالب وطالبة، موضحا أن الدراسة بالجامعة، تعتمد على الجانب النظري والعملي معا، فضلاً عن توفير تدريبات مكثفة في المصانع والشركات المجاورة.

كيف ترى فكرة وجود الجامعات التكنولوجية؟

الجامعات التكنولوجية موجودة في ألمانيا، وتجربة ناجحة جدا، ووجودها في مصر فكرة ممتازة، لأنها حلقة الوصل بين المهندسين والفنيين والجامعيين والعمال، فضلاً عن كونها تتيح الفرصة لخريجي الدبلومات الفنية، للحصول على بكالوريوس في تخصصات تحتاجها الصناعة، فضلاً عن دورها في مصر، بتقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل.

حدثنا عن طبيعة الدراسة بجامعة برج العرب؟

لا نعتمد على الدراسة الأكاديمية فقط، بل نشارك خبراء الصناعة، في عملية التدريس لتدريب الطلاب سواء في الجامعة أو في المصانع المجاورة.

وماذا عن كليات الجامعة؟

الجامعة بها كليتين، الأولى تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبها 5 برامج متخصصة في الصناعات الغذائية والجرارات والمعدات، وتخصصات هندسية تكنولوجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا السكة الحديد، وصناعة الغزل والنسيج، وتضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وهي الكلية الثانية، برنامج تكنولوجيا القطاع الصحي، وبرنامج تكنولوجيا قطاع الأسنان، وبرنامج تكنولوجيا مساعد تمريض، وبرنامج إدارة السجلات الطبية أي المعلومات الصحية.

كيف ترى إقبال الطلاب هذا العام؟

شاهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبل طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

كم عدد الطلاب بالجامعة؟

لدينا 1800 طالب وطالبة هذا العام.

ماذا عن معامل الجامعة؟

لدينا 3 معامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 75 جهاز كمبيوتر، وخلال الفصل الدراسي الثاني، ستكون كل المعامل جاهزة لتدريب الطلاب، كما أن المعامل ستكون مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، التي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي تقدمها بالجامعة.

حدثنا عن التدريب العملي بالجامعة؟

وقعنا شراكات مع عدد من شركات الغزل والنسيج، والمستشفيات القريبة من الجامعة، فضلاً عن كليات الهندسة والطب، لتدريب الطلاب خلال فترة الدارسة، فضلاً عن والتدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المحيط، لجعل خريج الجامعة قادرا على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.

ما خطتكم المقبلة؟

نعمل على التوسع في برامج الجامعة، وفق احتياجات الصناعة، ونسعى لافتتاح برامج متخصصة في الأجهزة الطبية ومعالجة المياع والمناخ والطاقة المتجددة.

وماذا عن فرص الطالب في سوق العمل؟

نهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال صقل مهاراته بالمادة العلمية أولاً، ثم التدريب العملي ثانيا، حتى تتعاقد الشركات الصناعية مع الطالب قبل تخرجه.

وما مجالات عمل خريجي كلية العلوم الصحية؟

يمكن لخريجي العلوم الصحية، العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز الطبية الخاصة والعامة، والعمل في المؤسسات الطبية والصحية والمجمعات الطبية العامة، والمتخصصة ومراكز الأشعة والمختبرات الطبية، ومراكز الرعاية المنزلية، وحدات الرعاية المركزة الوحدات المتخصصة بمؤسسات الرعاية الصحية، وحدات الرعاية المركزة بأقسام القلب، ووحدات الرعاية المركزة بأقسام الطوارئ.

ماذا عن أهداف البرامج الدراسية؟

تهدف البرامج الدراسية، لصقل مهارات الطلاب، والتواصل بشكل فعال، والعمل بفاعلية وتعاون مع أعضاء الفريق الطبي من التخصصات المتعددة، وممارسة المسئوليات المهنية والأخلاقية وتحليل البيانات الصحية، وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وإدارة المشروعات الخاصة بالمعلوماتية الصحية، وتطبيق المعرفة الأساسية للعلوم الصحية، بأداء دوره في مؤسسات الرعاية الصحية والابتكار، والإبداع في مجال إدارة المعلومات الصحية، وذلك بالنسبة لكلية العلوم الصحية.

حدثنا عن مسميات خريجي كلية العلوم الصحية؟

يسمى خريج برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية، مندوب أدوية أو مندوب دعاية طبية وفنى صناعات دوائية، وتقنى صناعات دوائية، وبالنسبة لبرنامج تكنولوجيا مساعد صيدلي، يسمى الخريج بمساعد صيدلي، وكاتب توزيع صيدليات، ومساعد تقني لسلسلة التوريد الطبية، ومساعد فني للتسويق الطبي، ومساعد فني لتسجيل الأدوية، وبالنسبة لبرنامج مساعد طبيب أسنان، يسمى مساعد طبيب أسنان ومساعد عمليات أسنان، وبرنامج تكنولوجيا الأسنان يسمى تقني معمل أسنان.