انخفاض جديد بأسعار الحديد اليوم السبت 29-6-2024 في مصر.. بكم الطن النهاردة

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 29-6-2024 في مصر، انخفاضاً جديداً في مختلف الشركات والمصانع المتخصصة في إنتاج الحديد، ويأتي هذا التراجع هو الثالث على مدار 3 أيام متتالية.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

ويُتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الحديد يوميا من أجل التعرف على مستجدات أسعاره، وتستعرض «الوطن»، سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب آخر تحديث مُعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية والتابعة لمركز المعلومات بمجلس للوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 38083 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 1382 جنيهاً.

سعر حديد عز

فيما سجل سعر حديد عز اليوم السبت 40136 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 365 جنيهاً.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت على المستوى العالمي، وفقاً لما أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية في التحديث الأخير كالتالي:

- متوسط سعر طن البليت: 498 دولارًا.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 505 دولارات.

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 106 دولارات.