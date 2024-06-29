الأهلي يطيح بـ4 لاعبين وصفقة جديدة في الزمالك.. عاجل

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الأهلي يطيح بـ4 نجوم بفرمان مارسيل كولر

كشف الإعلامي سيف زاهر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي سيطيح بـ4 نجوم في الفريق بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

كواليس أزمة كولر وكهربا في الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة أزمة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع محمود كهربا نجم الفريق بعد مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت 2-1 للأحمر.

صفقة مغربية جديدة في الزمالك

حصل نادي الزمالك على توقيع أحد نجوم نادي الوداد البيضاوي تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب تقارير صحفية مغربية خلال الساعات الماضية.

الزمالك يتفق مع نجمه على التجديد لمده 4 مواسم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود اتفاق نهائي بين النادي الابيض مع أحد نجوم الفريق على تجديد عقده والاستمرار داخل قلعة ميت عقبة خلال الفترة القادمة.

موعد رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام

فجر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مفاجأة مدوية بشأن موعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عن منصبه.

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