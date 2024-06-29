أستاذ آثار: مسجد «بدر الطابية» تحفة معمارية في أسوان

أكد الدكتور صبري عمارة، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن «مسجد بدر الطابية» تحفة معمارية تخطف الأنظار في أسوان، وتم بناءه في موقع متميز وسط المدينة، وهو مكان مرتفع يتم من خلال مشاهدة مداخل البلد والمناطق الجميلة بها ونهر النيل الساحر.

«الطابية» برج لحماية حدود مصر

وشدد «عمارة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أنه تم إنشاء المكان الذي بني فيه مسجد «بدر الطابية» في عهد محمد علي، و«الطابية» عبارة عن برج لحماية حدود مصر الجنوبية، وتم إنشاء في هذا المكان أول مدرسة حربية في تاريخ مصر.

مسجد الطابية بني في عهد عبدالناصر

وأوضح أن المسجد بني في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، باسم «بدر»، واستوحى الفكر المعماري من العمارة الملكية في شكل المأذنة والمحراب والقبة الداخلية، كما تم استخدام أعمدة أثرية بلغ عددها 24 عامودا تم نقلها من أماكن أخرى، مؤكدا أن المسجد له قيمة تاريخية نظرًا للموقع الذي تم إنشاءه به، وأيضًا يمثل مرحلة الانتقال من الملكية للجمهورية.