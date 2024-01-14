«الطابية التاريخية».. متحف مفتوح لتعزيز السياحة الثقافية

فى خطوة نحو تحقيق تطور مستدام وتعزيز السياحة الثقافية، تواصل محافظة أسوان العمل على مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية فى وسط المدينة، لتحويل المنطقة إلى متحف مفتوح يعكس تاريخها العريق ويضمن استفادة إيجابية للمجتمع الأسوانى، ومن المقرر افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بعيد أسوان القومى.

ويعد مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية أحد أبرز المشروعات الحيوية التى تهدف إلى تعزيز السياحة وتطوير المدينة، ويسهم فى تسهيل حركة المرور بتوسيع الشوارع المحيطة بالمنطقة وربطها بمشروع تطوير منطقة الصحابى، كما يسعى إلى الحفاظ على الهوية البصرية لأسوان وتحويل المنطقة إلى رقعة خضراء نموذجية تضم حدائق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، وقاعات للمناسبات.

ووفقاً لبيانات المحافظة، تضمنت خطة التطوير الشاملة للمنطقة المحافظة على المواقع والمنشآت الأثرية ذات القيمة التاريخية، وإدراج «الطابية التاريخية» ضمن الخطة لتلبية متطلبات السياحة الإسلامية والتاريخية فى أسوان، وسيكون المشروع متنفساً حضرياً حيوياً للمواطنين، ووجهة سياحية للزوار، حيث يتضمن إنشاء بوابات حضارية للدخول والخروج من المنطقة، بالإضافة إلى توحيد طلاء واجهات المبانى السكنية والمحلات التجارية لتحقيق تكامل جمالى يناسب المنطقة التاريخية.

تقول الباحثة الأثرية يسرا محمد، إن منطقة الطابية التاريخية، فى وسط مدينة أسوان، موقع مهم من الناحية التاريخية والثقافية، حيث تأسست المنطقة فى العصور القديمة، وشهدت تطوراً كبيراً على مر العصور، مؤكدة أن مثل هذه المشروعات لها دور كبير فى إحياء التاريخ وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.