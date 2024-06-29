«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الفيزياء للثانوية العامة عبر «تليجرام»

أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الفيزياء للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني للتحقق من صحتها.

وجاء ذلك ردًا على مزاعم «جروبات الغش» بشأن تداول أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة عبر «تليجرام»، الذي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي.