طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم السبت، امتحاني الفيزياء والتاريخ في تمام الساعة التاسعة صباحًا على مستوى الجمهورية.

المادة الثالثة المضافة للمجموع

ويمتحن طلاب القسم العلمي مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان التاريخ، وتعتبر المادة الثالثة المضافة للمجموع، بعد انتهاء امتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي نماذج إسترشادية لامتحاني الفيزياء والتاريخ لكي يطلع عليها الطلاب قبل دخول امتحان اليوم.

المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2024

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 في باقي المواد كالتالي:

امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

السبت 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا.

الأربعاء 17 يوليو: امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

السبت 29 يونيو: الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو: الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

السبت 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

الأربعاء 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «استاتيكا».

السبت 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

السبت 29 يونيو: التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو: علم النفس.

الأربعاء 17 يوليو: الفلسفة والمنطق.