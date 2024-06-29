آخر تحديث.. أسعار البيض اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 29-6-2024، حالة من الاستقرارا الملحوظ في المحلات والمزارع، إذ تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 135 و140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم السبت 29-6-2024، في مصر، بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفق آخر تحديثات أسعار لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 140 و143 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، في حين يباع في الأسواق بسعر 155 إلى 160 جنيها، بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار البیض البلدي

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن 155 إلى 160 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 170 إلى 175 جنيهًا بحسب المنطقة المُباع فيها.

سعر طبق البيض الأبيض

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 135 و140 جنيها تسليم أرض المزرعة، في حين يُباع في الأسواق بسعر 162 إلى 167 جنيهًا للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.

سعر البيضة الواحدة

وسجل سعر البيضة الواحدة في السوق نحو 5.0 جنيه للأبيض والأحمر، فيما وصل سعر البيضة البلدي إلى 5.5 جنيه.